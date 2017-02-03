Enji ile röportaj yaptık!
Eleague 2017'nin şampiyonu belli oldu!
"Son Dilek" ufukta göründü.
FPS türünde gerçekçilik de kendini ön plana çıkartabiliyor.
"Yeter! Biraz dinlen artık," desek de o kadar durduramıyoruz efenim.
Her oyunda düşmanları öldürecek miyiz yahu?
Bazı oyunlar çakallıklarıyla bir hayli arkasından konuşturuyor.
Oyuncuysan izleyeceksin!
Beklediğiniz oyunu kaçırmayın!
Ne kadar iyi tanıyorsunuz?
Nereye gidiyor tüm bu yeşiller?
Yıllar da geçse hala oynuyoruz.
Mini Dosya:GS - EA Savaşı
Dosya:Özlediğimiz Yancılar
Dosya:İzlemeniz Gereken Belgeseller
Dosya:Tamamlanmamış Oyunlar
Bu oyun hakkında okuyup da etkilenmediğim, doğru yolda gittiklerini düşünmediğim şey yok resmen.
Evet patladığını kabul ediyorum, ancak yerildiği kadar da kötü olduğunu söyleyemem..
Bir Efsaneydi:Worms 2
Mini Dosya:Modeminiz Güvende Mi?
Galeri:En Güzel Manzaralı Oyunlar