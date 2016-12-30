Steam'in yılbaşı indiriminde gözden kaçmaması gerekenleri derledik
Rocksteady, Batman'in ardından Superman'e geçmiş olabilir mi?
Ayın ücretsiz mobil oyunlarını değerlendirdik!
2016'nın en üst düzey grafiklere sahip oyunlarına değiniyoruz.
FPS türünde gerçekçilik de kendini ön plana çıkartabiliyor.
"Yeter! Biraz dinlen artık," desek de o kadar durduramıyoruz efenim.
Her oyunda düşmanları öldürecek miyiz yahu?
Bazı oyunlar çakallıklarıyla bir hayli arkasından konuşturuyor.
Oyuncuysan izleyeceksin!
Ne kadar iyi tanıyorsunuz?
Nereye gidiyor tüm bu yeşiller?
Yıllar da geçse hala oynuyoruz.
Sadece bakınca bile kusasımız geliyor.
Mini Dosya:GS - EA Savaşı
Dosya:Özlediğimiz Yancılar
Dosya:İzlemeniz Gereken Belgeseller
Dosya:Tamamlanmamış Oyunlar
Bu oyun hakkında okuyup da etkilenmediğim, doğru yolda gittiklerini düşünmediğim şey yok resmen.
Evet patladığını kabul ediyorum, ancak yerildiği kadar da kötü olduğunu söyleyemem..
Bir Efsaneydi:Worms 2
Mini Dosya:Modeminiz Güvende Mi?
Galeri:En Güzel Manzaralı Oyunlar