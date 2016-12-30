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Steam Ödüllerinin Kazananları Açıklandı
Steam Ödüllerinin Kazananları Açıklandı

En çok beklediğiniz oyun ansızın %90 indirim almış gibi geçen bir yıl dileriz.

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ARK'a Koyunlar Steam Ödülü Kazansa da Kazanmasa da Geliyor
ARK'a Koyunlar Steam Ödülü Kazansa da Kazanmasa da Geliyor

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Carrie Fisher, Dishonored’da Seslendirme Yapmış
Carrie Fisher, Dishonored’da Seslendirme Yapmış

Crypt of the Necrodancer: Amplified ocakta erken erişimde.

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The Elder Scrolls 6, 2017’de Çıkmayacak
The Elder Scrolls 6, 2017’de Çıkmayacak

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OYUN TAKVİMİ
HepsiPS4XBONEPCWiiUVITAMOBİL
Kingdom Hearts HD 2.8 PS4 12 OCAK
Resident Evil 7 PC PS4 XBONE 24 OCAK
Nioh PS4 08 ŞUBAT
For Honor PC PS4 XBONE 14 ŞUBAT
Sniper Elite 4 PC PS4 XBONE 14 ŞUBAT
Lego Worlds PC PS4 XBONE 21 ŞUBAT
Halo Wars 2 PC XBONE 21 ŞUBAT
Tides of Numenera PC PS4 XBONE 28 ŞUBAT
Horizon: Zero Dawn PS4 01 MART
Ghost Recon PC PS4 XBONE 07 MART
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