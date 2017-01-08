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Güncelleme: Yabancı Oyunlardaki Türk Motifleri
Güncelleme: Yabancı Oyunlardaki Türk Motifleri

Steam, eş zamanlı 14 milyon kullanıcıya ulaşarak bir rekor kırdı

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GOG, Haftalık İndirimlere Başladı
GOG, Haftalık İndirimlere Başladı

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NES: Classic Edition Hacklendi
NES: Classic Edition Hacklendi

Günün Teklifi: Besiege Steam'de %30 indirimde

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The Binding of Isaac Afterbirth+ İnceleme
The Binding of Isaac Afterbirth+ İnceleme

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OYUN TAKVİMİ
HepsiPS4XBONEPCWiiUVITAMOBİL
Kingdom Hearts HD 2.8 PS4 12 OCAK
Resident Evil 7 PC PS4 XBONE 24 OCAK
Nioh PS4 08 ŞUBAT
For Honor PC PS4 XBONE 14 ŞUBAT
Sniper Elite 4 PC PS4 XBONE 14 ŞUBAT
Lego Worlds PC PS4 XBONE 21 ŞUBAT
Halo Wars 2 PC XBONE 21 ŞUBAT
Tides of Numenera PC PS4 XBONE 28 ŞUBAT
Horizon: Zero Dawn PS4 01 MART
Ghost Recon PC PS4 XBONE 07 MART
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